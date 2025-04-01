До 30 квітня заборонено рух вулицею Степною

У зв’язку з проведенням робіт із заміни каналізаційного колектора, який проходить проїжджою частиною вул. Степної, до 30 квітня 2025 року подовжено тимчасову заборону руху транспортних засобів по вул. Степній (на ділянці від вул. Овідіопольської до вул. Столбової).

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До 31 грудня заборонено рух вулицею Карантинною

У зв’язку з необхідністю завершення будівництва житлового будинку з підземним гаражем на вул. Єврейська, 3 до 31 грудня 2025 року продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на вул. Карантинній (на ділянці між вул. Троїцькою та вул. Єврейською).

Нагадаємо, у зв’язку з продовженням ремонтних робіт обмеження руху транспорту узвозом Віталія Блажка (раніше – Маринеска) продовжено до 31 травня 2025 року.