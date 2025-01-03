Проезд по одной из улиц Одессы закрыт до весны

Соответствующее распоряжение подписано городским головой, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В связи с проведением работ по замене канализационного коллектора, который проходит по проезжей части ул. Степной, продолжается временное закрытие движения транспортных средств по ул. Степной на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой.

Движение на этом участке запрещено до 28 февраля 2025 года.

Читайте также: Одесситы до конца 2025 года не смогут передвигаться по важной магистрали