Проезд по одной из улиц Одессы закрыт до весны

До 28 февраля 2025 года продлен запрет на движение транспорта по улице Степной в Одессе. Это связано с ремонтом канализации.
Соответствующее распоряжение подписано городским головой, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В связи с проведением работ по замене канализационного коллектора, который проходит по проезжей части ул. Степной, продолжается временное закрытие движения транспортных средств по ул. Степной на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой.
Движение на этом участке запрещено до 28 февраля 2025 года.
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