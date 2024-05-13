На Донбассе пропали без вести бойцы одесского батальона «Черноморская Сечь»

Об этом сообщается на официальной странице батальона «Черноморская Сечь».

При выполнении боевых задач по защите Украины на Донбассе пропали:

— гранатометчик 1-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты солдат Винокур Николай Васильевич, 22.05.1988 года;

— стрелок-помощник гранатометчика 2-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты солдат Лященко Александр Дмитриевич 11.01.1979 года;

— наводчик 2-го отделения пулеметного взвода солдат Демчучен Артем Александрович 26.07.1988 года;

— стрелок-помощник гранатометчика 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты солдат Ковалев Иван Станиславович 06.12.1985 года;

— пулеметчик 3-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты солдат Котляров Сергей Александрович 20.01.1982 года;

— стрелок-помощник гранатометчика 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты солдат Сватаненко Александр Леонидович 23.06.1986 года;

— наводчик пулеметного взвода 2-й стрелковой роты солдат Бабчинский Сергей Сергеевич 03.07.1994 года.

«Надеемся на лучшее и делаем все, что в наших силах, для установления судьбы наших товарищей», — написали побратимы.

Формирование отдельного стрелкового батальона «Черноморская Сечь» началось в начале 2023-го года, в его состав планировали набрать около 600 человек.

Сообщается, что обеспечение этого батальона осуществляется на уровне других подразделений Вооружённых Сил Украины, бойцов готовят по современным стандартам НАТО.

Напомним, каждую субботу на площади возле мэрии Одессы встречаются те, кому не безразлична судьба защитников Украины. Это родные воинов, выходящих на одиночный мирный пикет «Кофе на Думской». «Одесская жизнь» пообщалась с теми, кто с первых дней регулярно приходит на Думскую площадь, чтобы узнать, почему они это делают?

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