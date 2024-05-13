На Донбасі зникли безвісти бійці одеського батальйону «Чорноморська Січ»

Про це повідомляють на офіційній сторінці батальйону «Чорноморська Січ».

При виконанні бойових завдань із захисту України на Донбасі зникли:

– гранатометник 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти солдат Винокур Микола Васильович, 22.05.1988 року народження;

– стрілець-помічник гранатометника 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти солдат Лященко Олександр Дмитрович, 11.01.1979 року народження;

– навідник 2-го відділення кулеметного взводу солдат Демчучен Артем Олександрович 26.07.1988 року;

– стрілець-помічник гранатометника 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти солдат Ковальов Іван Станіславович 06.12.1985 року;

– кулеметник 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти солдат Котляров Сергій Олександрович 20.01.1982 року;

– стрілець-помічник гранатометника 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти солдат Сватаненко Олександр Леонідович 23.06.1986 року;

– навідник кулеметного взводу 2-ї стрілецької роти солдат Бабчинський Сергій Сергійович 03.07.1994 року.

«Сподіваємося на краще і робимо все, що в наших силах, для встановлення долі наших товаришів», – написали побратими.

Формування окремого стрілецького батальйону «Чорноморська Січ» розпочалося на початку 2023-го року, до його складу планували набрати близько 600 осіб.

Повідомляється, що забезпечення цього батальйону здійснюється на рівні інших підрозділів Збройних Сил України, бійців готують за сучасними стандартами НАТО.

Нагадаємо, щосуботи на площі біля мерії Одеси зустрічаються ті, кому не байдужа доля захисників України. Це рідні воїнів, які виходять на одиночний мирний пікет «Кава на Думській». «Одеське життя» поспілкувалося з тими, хто з перших днів регулярно приходить на Думську площу, щоб дізнатися, чому вони це роблять?

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