Как получить пенсию за пропавшего без вести военнослужащего?

С начала мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. На основании выписки из этого реестра люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.
В реестре будут содержаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество пропавшего;
- место и дата рождения;
- семейное положение;
- место жительства;
- территория, где исчез человек;
- обстоятельства и время исчезновения;
- приметы пропавшего.
В реестр также будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявлении умершими.
Родные смогут получить выписку через месяц после внесения информации в реестр. Для получения документа надо обратиться в Министерство внутренних дел с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.
Эти данные можно отправить:
- почтой по адресу: г. Киев, ул. Богомольца, 10;
- на электронную почту: pgmia@mvs.gov.ua.
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