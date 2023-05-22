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Как получить пенсию за пропавшего без вести военнослужащего?

Как получить пенсию за пропавшего без вести военнослужащего?

С начала мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. На основании выписки из этого реестра люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В реестре будут содержаться следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество пропавшего;
  • место и дата рождения;
  • семейное положение;
  • место жительства;
  • территория, где исчез человек;
  • обстоятельства и время исчезновения;
  • приметы пропавшего.

В реестр также будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявлении умершими.

Родные смогут получить выписку через месяц после внесения информации в реестр. Для получения документа надо обратиться в Министерство внутренних дел с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

Эти данные можно отправить:

  • почтой по адресу: г. Киев, ул. Богомольца, 10;
  • на электронную почту: pgmia@mvs.gov.ua.

Ранее мы рассказывали, как рассчитывается заработная плата военнослужащих, можно ли получить зарплату военнослужащего, пропавшего без вести, а также куда обращаться за правовой помощью военнослужащим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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