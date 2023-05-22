Как получить пенсию за пропавшего без вести военнослужащего?

С начала мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. На основании выписки из этого реестра люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

В реестре будут содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество пропавшего;

место и дата рождения;

семейное положение;

место жительства;

территория, где исчез человек;

обстоятельства и время исчезновения;

приметы пропавшего.

В реестр также будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявлении умершими.

Родные смогут получить выписку через месяц после внесения информации в реестр. Для получения документа надо обратиться в Министерство внутренних дел с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

Эти данные можно отправить:

почтой по адресу: г. Киев, ул. Богомольца, 10;

на электронную почту: pgmia@mvs.gov.ua.

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