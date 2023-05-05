Военнослужащий пропал без вести: могут ли родные получить его зарплату?

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести Со 2 мая 2023 года в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Этот реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам, сообщает пресс-служба МВД. ПОДРОБНЕЕ

Военнослужащий в плену: как получить госпомощь его семье? Военнослужащие, которые были или находятся в плену, а также их семьи имеют право на получение единовременной госпомощи в размере 100 тысяч гривен, а также 100 тысяч гривен за каждый год плена. Однако для получения денег факт нахождения в плену следует подтвердить соответствующей справкой. ПОДРОБНЕЕ

Военная династия Левицких воюет всей семьей: дочери, сыновья и родители Две дочери, два сына, отец, мать и еще двое младших в запасе. Более года они мужественно держат оборону, жертвуя своей жизнью и здоровьем, чтобы освободить нашу землю от врага. В украинском войске найдется много примеров, когда в боевых бригадах служат целыми семьями. ПОДРОБНЕЕ