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Военнослужащий пропал без вести: могут ли родные получить его зарплату?

Военнослужащий пропал без вести: могут ли родные получить его зарплату?

В случае признания военнослужащего пропавшим без вести его родные могут получать его денежное обеспечение (зарплату).

По информации Министерства реинтеграции, для этого нужно обратиться в территориальный центр комплектования (военкомат) и написать заявление.

Нужно также предоставить следующие документы:

  • копии страниц паспортов всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
  • справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
  • копию свидетельства о браке (при наличии);
  • копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
  • копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.

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Фото: Dengi.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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