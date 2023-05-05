Военнослужащий пропал без вести: могут ли родные получить его зарплату?

В случае признания военнослужащего пропавшим без вести его родные могут получать его денежное обеспечение (зарплату).
По информации Министерства реинтеграции, для этого нужно обратиться в территориальный центр комплектования (военкомат) и написать заявление.
Нужно также предоставить следующие документы:
- копии страниц паспортов всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
- справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
- копию свидетельства о браке (при наличии);
- копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
- копии справки о присвоении индивидуального налогового номера.
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Фото: Dengi.ua