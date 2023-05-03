В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести

Со 2 мая 2023 года в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Этот реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам, сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечают в МВД, с начала войны десятки тысяч человек считались без вести пропавшими. Подавляющее большинство из них были найдены. Однако еще официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах – в результате военных действий.

Выдержки из Единого реестра будут предоставлять представители Департамента информатизации МВД Украины.

По словам замминистра внутренних дел Леонида Тимченко, родственники пропавших без вести уже могут обращаться за выпиской из реестра. Для ее получения необходимо подать в МВД запрос и копии документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

Обращение можно отправить:

на электронную почту: pgmia@mvs.gov.ua;

на адрес МВД: г. Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины.

«Этот реестр является полностью защищенной базой данных. И доступ к нему будут иметь определенные должностные лица: представители Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести, работники Национальной полиции и Департамента информатизации МВД Украины. Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Национальную полицию. А верификацию каждого лица осуществляет непосредственно Офис Уполномоченного по пропавшим без вести»,

– подчеркнул Тимченко.

Реестр будет собирать и централизовать данные о пропавших без вести, включая ФИО, место и дату рождения, семейное положение, место жительства, территорию, где произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, а также приметы лица.

Через месяц после внесения соответствующих данных в реестр родственники смогут получить выписку, подтверждающую статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

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Фото: Delo.ua