На должность Максима Марченко претендует чиновник из соседней области

В прессе появилась информация, что управлять Одесской область есть большое желание у преседателя Херсонского облсовета Александра Самойленко. А реализовать это желание ему помогают влиятельные народные депутаты из из “Слуг народа”.
Об этом сообщило херсонское издание “Мост”. Его основала Катерина Гандзюк — журналистка, зверски убитая за свои антикоррупционные расследования.
Редакция сайта ссылается на источники, близкие к Самойленко. Эти же источники рассказали, что лоббистом кандидатуры Самойленко выступает народный депутат от партии “Слуга народа” Юрий Аристов.
У нардепа Аристова есть совместный бизнес с Еленой Зеленской (жена президента Украины) и Ларисой Шефир (жена первого помощника президента Сергея Шефира).
Это, так сказать, “сильная” сторона Самойленко. Но против его кандидатуры играет то, что в администрации президента сейчас тенденция назначать на должности глав ОВА военных, людей из полиции СБУ.
Ранее мы писали об этом, что сейчас на место Марченко рассматривают трех кандидатов: от ВМС ВСУ, Сухопутных войск и Нацполиции.
Как видим, сюда решил вклиниться еще и четвертый. Кстати, как пишет “Мост”, Самойленко и тут нашел выход — стал носить на публике погон подполковника национальной полиции. Он и правда был полицейским офицером, но ушел в отставку еще в 2009 году.
“Одесская Жизнь” перед этим предметно разбирала, почему Максим Марченко был вынужден покинуть свою должность и кто может его сменить.
Еще мы рассказывали, что на сайте президента появилась петиция, в которой главу государства просят вернуть Максима Марченко на должность главы Одесской ОВА.
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Источник: «Мост»