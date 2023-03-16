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Президента просят вернуть Максима Марченко на пост главы Одесской ОВА – обнародована петиция

Президента просят вернуть Максима Марченко на пост главы Одесской ОВА – обнародована петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят пересмотреть недавний указ и восстановить уволенного на днях Максима Марченко в должности председателя Одесской областной военной администрации.

Такая петиция была обнародована сегодня, 16 марта, в разделе электронных петиций на сайте главы государства.

Петиция за возвращение Марченко: с опечаткой, но лаконично

Автором воззвания указана некая Недомовна Инна Михайловна, а самого Марченко почему-то назвали Максином (впрочем, это, скорее всего, обычная опечатка).

Петиция за Марченко

Текст петиции весьма краток: «Просим президента пересмотреть указ об освобождении от должности главы Одесской ОВА Максима Марченко».

В настоящее время петиция набрала только 63 голоса.

Напомним, для того чтобы обращение рассмотрел президент, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов. До конца голосования – 92 дня.

Напомним, 14 марта Кабмин согласовал увольнение трех глава областных военных администраций, в том числе и председателя Одесской ОВА Максима Марченко.

О возможных причинах увольнения Марченко рассказал представитель Одесской областной организации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко.

Сам Марченко накануне записал прощальное видеообращение, в котором заявил о намерении вернуться в ряды ВСУ.

«Послужной список» Максима Марченко

  • Президент Владимир Зеленский назначил Максима Марченко главой Одесской ОВА 1 марта 2022. На этой должности он сменил Сергея Гриневецкого.
  • В 2015-2017 годах Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар».
  • В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады.
  • С мая 2018 был командиром 28 механизированной бригады.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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