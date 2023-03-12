Как ремонтирую высотку в Сергеевке: Марченко в шоке, а чиновников поселят во дворе

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил поселок Сергеевка где проверил ход восстановительных работ жилой девятиэтажки в которую в июле 2022 года попала российская ракета. О подробностях проверки рассказали в пресс-службе Одесской ОВА.

Уровень и объем выполненных работ по ремонту дома в Сергеевке — критически низкий

На месте оказалось, что ремонтные работы ведутся очень медленно, а те, что уже сдалали — очень низкого качества.

«С первого дня трагедии мы совместно с руководством Одесского областного совета определили конкретные задачи по ликвидации последствий ракетных обстрелов по Сергеевской громаде. Сегодня я приехал проверить ход выполнения всех других работ на проведение которых мы тоже выделили Субвенцию из областного бюджета. Средства получены еще 31 октября! Но то что я увидел – не укладывается ни в какие рамки моего понимания. За весь период – уровень и объем выполненных работ критически низкий, а их качество меня полностью не удовлетворяет!» – отметил Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Начальник ОВА обошел весь дом, осмотрел ход ремонтных работ на каждом этаже и в квартирах, и лично пообщался с жителями пострадавшего дома.

«Ни на один из моих вопросов, в присутствии жителей разрушенных и поврежденных квартир, которые, кстати, мне лично пожаловались на плохой уровень ремонтных работ и медленный темп их проведения, председатель Сергеевской поселковой громады Анатолий Чередниченко так и не смог дать мне четкого ответа на вопрос – а почему же царит такой беспорядок на строительной площадке, а на рабочих местах отсутствуют строители и представители подрядной организации, которая, собственно, и должна проводить ремонтно-восстановительные работы? Да и вообще почему выполнен столь скудный объем работ? О сроках проведения и завершения работ – ответный непонятный бред. Ну и самое главное, меня чрезвычайно возмущает не только тот факт, что не освоена субвенция, но и не то с каким бездушием и безразличием относится к выполнению своих прямых обязанностей председатель Сергеевской громады», — подчеркнул Максим Марченко.

Чиновников обязали сидеть во дворе и ежедневно проверять ход ремонта

Руководитель области дал поручение Начальнику Белгород-Днестровского РВА Василию Самокишу развернуть выездной штаб районной военной администрации прямо во дворе многоэтажки для ежедневного мониторинга и контроля представителями РВА ремонтных работ. Подрядной организации совместно с поселковым советом расписать, утвердить со всеми жителями квартир и обнародовать пошаговый ежедневный план работ и ремонта каждой из квартир, трех подъездов и в целом всей девятиэтажки и придомовой территории. Кроме этого соответствующие службы и правоохранительные органы будут направлены Сергеевской громаде для проведения служебных проверок относительно соответствия занимаемой должности всех ответственных лиц, а в дальнейшем — приняты соответствующие правовые решения.

Напомним, что в ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

Всего погиб 21 человек, 16 в девятиэтажном жилом доме и 5 на базах отдыха, среди кторых был 12-летний мальчик. 39 пострадавших госпитализировали.