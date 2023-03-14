Увольнение Максима Марченко: причины и возможные преемники

За что увольняют Марченко

По словам эксперта, пока Кабмин не предоставил никаких официальных объяснений по согласованию увольнения начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

На сайте президента тоже пока нет распоряжение о его отстранении.

Подчиненные Марченко погрязли в коррупции

При этом Анатолий Бойко считает, что ключевую роль тут сыграли регулярные коррупционные скандалы вокруг Одесской военной администрации, которых было несколько с начала 2023 года. Особенно подпортило репутацию Марченко задержание по подозрению в коррупции двух его заместителей: Олега Муратова и Игоря Ткачука. Еще чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате денег для военных.

Но кроме коррупционных скандалов против Максима Марченко могло сыграть то, что он не проявил себя как публичный сильный лидер.

Марченко не проявил лидерских качеств

“На мой взгляд, он последовательно избегал лидерства. В том смысле, что он делал вид, что его касались только военные вопросы, вопросы обороны, а все остальное — он к тому отношения не имеет. Так могло быть первый месяц, два месяца, но не все время”, — отметил Анатолий Бойко.

По мнению эксперта, ошибкой Марченко было то, что он не реформировал администрацию и оставил на должностях предыдущих руководителей, к которым было много вопросов. Поэтому и текущие возникающие в регионе проблемы решались не очень эффективно.

Напомним, что 14 марта об уходе Марченко сообщил представитель Кабинета Министров Тарас Мельничук. При этом дополнительных комментариев со стороны органов власти не было.

Руководство страны должно официально назвать причины увольнения Марченко

При этом Анатолий Бойко отметил, что Кабмину стоило бы объяснить причины увольнения главы Одесской ОВА:

“На мой взгляд, это неуважение к обществу. Мы имеем право знать, чем руководствовалось правительство в этой ситуации. Я не говорю, что не за что было снимать, но это было бы честно по отношению к обществу. Если Марченко не справился, то это ответственность прежде всего тех, кто его назначал на эту должность”, — считает эксперт.

Это важно, потому что в таком случае общество будет понимать, какие выводы сделали в правительстве и у президента, и кого в дальнейшем стоит рассматривать кандидатами, чтобы не повторять ошибок и выбирать эффективное руководство для региона.

“Так выходит, они просто свои ошибки прячут под ковер. Ну убрали и убрали, ну поставят другого”, — говорит Анатолий Бойко. Перед Марченко ну определенное время был Гриневецкий, а до этого был Максим Куций, вообще никакой. Просто ну неизвестно откуда, неизвестно зачем, неизвестно что сделал. Просто упустил время”.

Как отметил эксперт, в перспективный регион постоянно отправляют «неизвестно кого». В области регулярно возникают коррупционные скандалы и кадровая политика Одесщины не выдерживает критики:

«Вместо того чтобы этот человек работал на развитие одного из самых перспективных регионов страны, просто решается чьи-то частные интересы. Ну, а развития не происходит”.

Кто может сменить Максима Марченко во главе Одесской области

Вопрос о преемнике Марченко остается открытым. По информации издания “Думская”, сейчас на должность начальника ОВА претендуют представитель военно-морских сил, представитель сухопутных войск и правоохранитель.

При этом Анатолий Бойко считает, что назначать снова военнослужащего или правоохранителя — плохая идея.

«Если честно, я не вижу логики назначать дальше в Одессу военного или правоохранителя. Мы по факту тыловая область. У нас есть ОК «Юг», у нас есть ГУНП полиции, у нас есть СБУ. У нас есть кому заниматься правоохранительной и оборонной деятельностью, но некому заниматься экономикой, некому заниматься развитием региона”.

По словам эксперта, если снова назначить военного и не сместить акценты, гражданскими делами продолжат заниматься старые коррупционеры и регион не будет двигаться вперед.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Кабмин увольняет руководителя Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

По материалам «Суспільне. Одеса»