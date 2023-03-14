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Увольняют главу Одесской ОВА Максима Марченко

Увольняют главу Одесской ОВА Максима Марченко

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко покинет свой пост. Его увольнение уже согласовал Кабмин.

Как сообщил в своем Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сегодня, во вторник, 14 марта 2023 года, Кабинет министров Украины согласовал увольнение трех глава областных военных администраций (ОВА).

Помимо Марченко, парламент согласовал увоьнение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Кто будет назначен на эти посты, пока не сообщается. Но, по данным Телеграм-канала «Думская», на место Марченко претендуют три кандидата. Все трое – старшие офицеры. Один из претендентов – представитель военно-морских сил Украины, второй – сухопутных войск, а третий – правоохранитель.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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