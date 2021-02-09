На Деволановском спуске в Одессе разбирают рухнувший дом (видео)

На одесском Деволановском спуске – очередной «домогрох» (фото) На не так давно обновленном мосту Коцебу стоят одесситы. Все смотрят вниз: на Деволановском спуске обрушилось очередное здание. Это заброшка, как и многие дома нашей Канавы. ПОДРОБНЕЕ

«Вечнозеленые»: самые громкие невыполненные обещания одесской мэрии Местная власть все время обещает сделать Одессу комфортнее и привлекательнее, демонстрируя горожанам различные проекты реконструкций и благоустройств. Однако некоторые проекты неизменно кочуют из года в год. Мы решили собрать воедино все самые громкие обещания одесских чиновников за последние годы, которые так до сих пор не осуществлены. В список вошли как совсем «сказочные» идеи, так и насущные проекты, которые вполне реально реализовать уже в 2021 году. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Канава: мега-бобины, оградительные ленты и обычная жизнь Деволановского спуска (фото) На исходе года корреспондент «Одесской жизни» снова побывала на Деволановском спуске. На сегодняшний день здесь все по-прежнему. Тем не менее, одесская Канава уже может похвастаться первыми признаками реконструкции. Оградительные ленты, мега-бобины с кабелем, кое-где уже появились и другие следы предстоящей масштабной реконструкции. ПОДРОБНЕЕ