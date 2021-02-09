На Деволановском спуске в Одессе разбирают рухнувший дом (видео)

В Одессе демонтируют рухнувшее здание на Деволановском спуске, около моста Коцебу (ул. Бунина).
У дома полностью рухнула стена, завалив обломками выход с лестницы моста. Теперь очевидцы сообщают, что остатки рухнувшего здания демонтируют, пишет телеграмм-канале XYOdessa.
Напомним, здание рухнуло 3 февраля, подробности об этом ЗДЕСЬ.
В конце декабря прошлого года мы рассказывали, что на Деволановском спуске появились первые признаки предстоящего капремонта.
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