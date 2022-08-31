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Одессу хотят срочно включить в список ЮНЕСКО и помогут с ремонтом музеев

Одессу хотят срочно включить в список ЮНЕСКО и помогут с ремонтом музеев

30 августа в ЮНЕСКО (агентсво ООН по культуре, образованию и науке) заявили, что готовы включить Одессу в список Всемирного наследия, и помочь с ремонтом двух музеев.

Об этом сообщил «Голос Америки».

После встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле в штаб-квартире агентства в Париже, ЮНЕСКО сообщило, что мобилизовало экспертов для поддержки предложения Украины, чтобы номинация могла быть срочно рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия.

Одессу хотят включить в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, как и объекты Всемирного наследия Киев и Львов, которые тоже находятся под угрозой.

ЮНЕСКО напоминает, что Одесса находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подверглась артиллерийскому обстрелу. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году.

ЮНЕСКО будет финансировать ремонт этого музея, а также Одесского музея современного искусства, и наймет дополнительный персонал для защиты коллекций. Агентство также поможет в оцифровке произведений искусства и предоставит защитное оборудование.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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