В Одессе решали судьбу памятников: кого снесут, кого оставят

Сегодня в горсовете состоялось заседание историко-топонимической комиссии, на котором принят ряд решений по переименованию улиц и дальнейшей судьбе некоторых памятников.

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Об этом сообщает Одесский горсовет.

Члены комиссии рассмотрели блок вопросов по городским памятникам, которые могут подпадать под действие Законов Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизацию топонимии».

По итогам заседания решено:

Памятник русскому ученому-физику А.С. Попову комиссия рекомендует оставить в Государственном реестре недвижимых памятников, но изменить в реестре его название – «Памятник ученому-физику А. Попову».

Памятник Льву Толстому было предложено признать как потерявшим ценность и предмет охраны с точки зрения современных актуальных событий. Комиссией рекомендовано убрать его из публичного пространства и перенести в музей прошлого, который создадут в Одессе. А до переноса — укрыть его в защитный короб.

Памятник «Александровская колонна» в парке Шевченко рекомендовано оставить на месте, убрать декоративные элементы имперской символики и изменить название в Государственном реестре на «Памятная колонна в честь закладки парка».

Судьба бюста одного из руководителей восстания на церковь «Потемкин» Григория Вакуленчука вызвала споры, поэтому члены комиссии рекомендовали нормировать надписи на памятнике и установить QR-код с разъяснениями историков Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Монумент, установленный на ознаменование восстания матросов на броненосце «Потемкин» на Таможенной площади, решено ставить на месте и нормировать надписи на нем.

Памятник Иванову Е.В. – председателю Одесского губисполкома (ул. Михайловская). Памятника, как такового, уже нет. Комиссией рекомендовано исключение его из Реестра.

Памятник Ляпунову О.М. – математику, механику, академику Петербургской академии наук (ск. В. Ломыкина). Бюст находится во дворе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, на ул. Пастера, 27. Ученый не участвовал в продвижении российских имперских нарративов.

Памятник поэту А.С. Пушкину на Приморском бульваре рекомендовано оставить на месте, как памятник монументального искусства, представляющий исключительную художественную ценность.

Бюст О. Хворостина (1887–1919), одного из руководителей большевистского подполья в период деникинщины, рекомендуется перенести в музей.

Памятник князю М.С. Воронцову на Соборной площади останется на месте, комиссия рекомендовала сократить название для Госреестра – «Памятник М.С. Воронцову».

Памятник И.Д. Черняховского комиссия рекомендовала занесение памятника в Реестр с нормированием надписей на нем.

Бюст Павлову И.П. – русского физиолога на Французском бульвар останется, в Госреестре измененят название на «Бюст Павлова И.П. – физиолога».

Памятник Валерию Чкалову по мнению комиссии, потерял предмет охраны и подлежит изъятию из Реестра – ст. 15 ЗУ «Об охране культурного наследия». Его перенесут в музей прошлого.

Таже судьба ожидает скульптуру Феликса Дзержинского.

Напомним, что по решению историко-топонимической комиссии, памятник Пушкину на Думской площади сносу не подлежат, поскольку является частью Всемирного культурного наследия.