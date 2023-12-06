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На Базарній обрушився триповерховий житловий будинок (фоторепортаж)

На Базарній обрушився триповерховий житловий будинок (фоторепортаж)

Черговий обвал аварійного будинку на Базарній,93, який є історичною пам’яткою, стався сьогодні вранці. Цього разу обвалився третій під’їзд із 1 по 3-й поверх. На щастя обійшлося без постраждали

Про це повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що для розбору завалів залучалося 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.

На місці події було розгорнуто оперативний штаб.

“Пожежники одразу розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, це вже другий обвал у цій будівлі за місяць. Будова постраждала від ударної хвилі під час ракетної атаки, а 27 жовтня внаслідок негоди впала стіна будинку.

Пізніше у мерії заявили, що пам’ятку архітектури знесуть, але для цього з неї слід зняти охоронний статус, а мешканців – відселити.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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