Новости Одессы и Одесской области

Центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова (карты)

Центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова (карты)

Вечером вторника, 23 ноября 2021 года, центр Одессы сковали огромные пробки. Главной причиной стало перекрытие улицы Осипова в связи с реконструкцией водопровода.

Подписаться

Так, согласно Google-картам, в настоящее время заторы наблюдаются на улицах Канатной, Екатерининской, Ришельевской, Еврейской, Базарной, Жуковского, Большой и Малой Арнаутская и ряде прилегающих к ним улиц:

Пробки в Одессе 23 ноября, центр

Пробки в Одессе 23 ноября, Канатная

Пробки в Одессе 23 ноября, Екатерининская

Пробки в Одессе 23 ноября, Ришельевская

Добираться домой сегодня можно бесконечно,

– констатируют в соцсетях одесситы.

Как сообщалось ранее, с 22 ноября по 29 декабря одесскую улицу Осипова закроют для проезда из-за ремонта магистрального водопровода. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.

Фото: скриншот с видео Думской

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить