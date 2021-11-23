Центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова (карты)

Вечером вторника, 23 ноября 2021 года, центр Одессы сковали огромные пробки. Главной причиной стало перекрытие улицы Осипова в связи с реконструкцией водопровода.
Так, согласно Google-картам, в настоящее время заторы наблюдаются на улицах Канатной, Екатерининской, Ришельевской, Еврейской, Базарной, Жуковского, Большой и Малой Арнаутская и ряде прилегающих к ним улиц:
Добираться домой сегодня можно бесконечно,
– констатируют в соцсетях одесситы.
Как сообщалось ранее, с 22 ноября по 29 декабря одесскую улицу Осипова закроют для проезда из-за ремонта магистрального водопровода. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.
Фото: скриншот с видео Думской