Модель из Одессы погибла страшной смертью в Италии, – СМИ

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, ДТП случилось еще в прошлое воскресенье, 31 марта, в северном регионе Италии Пьемонт, на трассе в направлении Милана.

Водитель автомобиля Ferrari GTC4, двигавшийся на скорости около 200 км/ч, не справился с управлением и в результате врезался в ограждение. От удара машину разорвало пополам, а ее передняя часть врезалась в бетонный островок и загорелась. Водитель и его пассажирка сгорели заживо.

Также сообщается, что автомобиль, изготовленный по заказу, ехал в сторону границы со Швейцарией. Но прокуратура итальянской провинции Верчелли приказала идентифицировать обгоревшие тела с помощью ДНК-теста.

Подтверждение анализа ДНК до сих пор отсутствует, но, по предварительным данным, в аварии погибли 21-летняя одесситка Анна Краевская и 40-летний косовский албанец Гисни Кестай известный как Dj Style Q.

Издание отмечает, что узнать тело Краевской следователям помогло заявление об исчезновении, которое предоставили швейцарской полиции друзья девушки. Швейцарские правоохранители направили имя итальянской полиции, которой удалось предварительно идентифицировать погибших.

Предварительно, за несколько часов до аварии Dj Style Q выступал в одном из швейцарских клубов. Мужчина был женат, у него осталось двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово с матерью.

Анна Краевская имела портфолио, делилась своими кадрами из поездок по Европе и отдыха. Последние фото из Украины в ее профиле датированы 2021 годом. После начала полномасштабной войны она, по всей видимости, переехала в Швейцарию.

Напомним, в январе 2022 года на въезде в Одессу погибла жена известного футболиста.