В Одесской области водитель чудом не сгорел заживо в своем авто (видео)

В Одесской области полицейские оказали помощь мужчине, чей автомобиль Mazda загорелся во время движения.
Об этом рассказали в областном управлении полиции.
Когда машина загорелась, водитель успел вовремя остановиться и выйти из салона невредимым, но взять огнетушитель и погасить пожар на ранней стадии он уже не смог, поскольку растерялся.
На помощь мужчине пришли полицейские, которые во время патрулирования своей территории заметили задымленную Mazda, а рядом с ней водителя.
«Патрульные быстро схватили свой огнетушитель и начали гасить пламя, вырывающееся из-под капота автомобиля. До приезда пожарных правоохранители потушили пожар и отсоединили поврежденный аккумулятор. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке»,
– рассказали в полиции.
В итоге никто не пострадал.
А во избежание подобных ситуаций полицейские призывают граждан не пренебрегать проверкой технического состояния авто перед выездом.
Еще новости Одессы по теме:
- В Одесской области сгорели люди во время пожара: подробности;
- В Одессе мог случиться сильный взрыв: подробности ЧП на Котовского (видео, фото);
- В Одессе загорелся трамвай: подробности (видео).