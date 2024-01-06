В Одесской области водитель чудом не сгорел заживо в своем авто (видео)

Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Когда машина загорелась, водитель успел вовремя остановиться и выйти из салона невредимым, но взять огнетушитель и погасить пожар на ранней стадии он уже не смог, поскольку растерялся.

На помощь мужчине пришли полицейские, которые во время патрулирования своей территории заметили задымленную Mazda, а рядом с ней водителя.

«Патрульные быстро схватили свой огнетушитель и начали гасить пламя, вырывающееся из-под капота автомобиля. До приезда пожарных правоохранители потушили пожар и отсоединили поврежденный аккумулятор. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке»,

– рассказали в полиции.

В итоге никто не пострадал.

А во избежание подобных ситуаций полицейские призывают граждан не пренебрегать проверкой технического состояния авто перед выездом.

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