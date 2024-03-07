Новости Одессы и Одесской области

ДТП в Одесской области: под колесами автопоезда погибла женщина

ДТП в Одесской области: под колесами автопоезда погибла женщина

На трассе Киев — Одесса автопоезд сбил женщину, которая переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. Травмы оказались смертельными.

Смертельное ДТП произошло около 16 часов 6 марта в Березовском районе Одесской области.

В полиции Одесской области сообщили, что водитель автопоезда вблизи села Малиновка наехал на местную жительницу, когда она начала перебегать дорогу в неустановленном месте, недалеко от пешеходного перехода.

От полученных травм женщина погибла.

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Проверка водителя на состояние опьянения следов алкоголя не выявила.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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