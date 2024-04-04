Модель з Одеси загинула страшною смертю в Італії, – ЗМІ

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, ДТП трапилося ще минулої неділі, 31 березня, у північному регіоні Італії П’ємонт, на трасі у напрямку Мілана.

Водій автомобіля Ferrari GTC4, що рухався на швидкості близько 200 км/год, не впорався з керуванням і в результаті врізався в огорожу. Від удару машину розірвало навпіл, а її передня частина врізалася в бетонний острівець і спалахнула. Водій та його пасажирка згоріли живцем.

Також повідомляється, що автомобіль, виготовлений на замовлення, їхав у бік кордону зі Швейцарією. Але прокуратура італійської провінції Верчеллі наказала ідентифікувати обгорілі тіла за допомогою ДНК-тесту.

Підтвердження аналізу ДНК досі відсутнє, але, за попередніми даними, в аварії загинули 21-річна одеситка Ганна Краєвська та 40-річний косовський албанець Гісні Кестай відомий як Dj Style Q.

Видання зазначає, що дізнатися про тіло Краєвської слідчим допомогла заява про зникнення, яку надали швейцарській поліції друзі дівчини. Швейцарські правоохоронці направили ім’я італійської поліції, якій вдалося заздалегідь ідентифікувати загиблих.

Попередньо, за кілька годин до аварії Dj Style Q виступав в одному із швейцарських клубів. Чоловік був одружений, у нього залишилося двоє дітей 11 та 14 років, які мешкають у Косові з матір’ю.

Ганна Краєвська мала портфоліо, ділилася своїми кадрами з поїздок Європою та відпочинку. Останні фото з України у її профілі датовані 2021 роком. Після початку повномасштабної війни вона, мабуть, переїхала до Швейцарії.

Нагадаємо, у січні 2022 року на в’їзді до Одеси загинула дружина відомого футболіста.