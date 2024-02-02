Новости Одессы и Одесской области

Мобилизованным одесситам начали выплачивать 20 тысяч гривен: как получить помощь

Мобилизованным одесситам начали выплачивать 20 тысяч гривен: как получить помощь

Одесситы, подписавшие с 1 января 2024 года контракт з ВСУ, включая мобилизованных, получат 20 тысяч гривен единовременной помощи от муниципалитета. «Одесская жизнь» рассказывает, как получить выплату.

Напомним, во время сессии 29 ноября депутаты Одесского городского совета приняли решение о выделении материальной помощи каждому военнослужащему, который уйдет на фронт в рядах Вооруженных сил Украины. Речь идет об единовременной выплате в 20 тысяч гривен. Выплаты военные начнут получать уже в 2024 году.

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Единовременная денежная помощь будет перечислена на карточные счета мобилизованных и заключивших контракт с ВСУ одесситов. Счет нужно открыть в банковском учреждении.

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В мэрии рассказали про порядок предоставления помощи военным, зарегистрированным в Одессе.

Для получения единовременной денежной помощи необходимо обратиться с заявлением и предоставить оригиналы и/или копии документов (с предоставлением оригиналов):

  • паспорт гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства (пребывания);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;
  •  справку или выписку из приказа о зачислении в воинскую часть.

Как подать заявление

  • Заявление подается на имя Одесского городского головы или директора Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.
  • Также заявление может быть подано через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
  • Кроме того, заявление может быть предоставлено в электронном виде с наложением электронной подписи.

Если военнослужащий не может обратиться лично с заявлением на назначение единовременной денежной помощи и документами, подтверждающими родственную связь, обращается один из членов его семьи (жена/муж, родители, совершеннолетние дети) или представитель по доверенности.

Напомним, в Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента 30 января.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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