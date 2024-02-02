Мобілізованим одеситам почали сплачувати 20 тисяч гривень: як отримати допомогу

Нагадаємо, під час сесії 29 листопада депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовослужбовцю, який піде на фронт у лавах Збройних сил України. Йдеться про одноразову виплату в 20 тисяч гривень. Виплати військові почнуть отримувати вже у 2024 році.

Одноразова грошова допомога буде перерахована на карткові рахунки мобілізованих одеситів, які мобілізувалися та уклали контракт із ЗСУ. Рахунок потрібно відкрити в банківській установі.

У мерії розповіли про порядок надання допомоги військовим, зареєстрованим в Одесі.

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися із заявою та надати оригінали та/або копії документів (з наданням оригіналів):

паспорт громадянина України (ID-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання (перебування);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;

довідку або виписку з наказу про зарахування до військової частини.

Як подати заяву

Заява подається на ім’я Одеського міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Також заява може бути подана через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, заява може бути надана в електронному вигляді з накладенням електронного підпису.

Якщо військовослужбовець не може звернутися особисто із заявою на призначення одноразової грошової допомоги та документами, що підтверджують родинний зв’язок, звертається один із членів його сім’ї (дружина/чоловік, батьки, повнолітні діти) або представник за довіреністю.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли новий законопроєкт про посилення мобілізації, його текст з’явився на сайті парламенту 30 січня.