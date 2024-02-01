Мобилизация: повестки получат даже те, кто за границей

Для этого не понадобится посылать команды центров комплектования в другие страны, как и обращаться к зарубежным правоохранителям.

Дело в том, что всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет обяжут зарегистрироваться в специальном электронном кабинете. И не важно, где находится украинец — у себя на родине, или в другой стране.

После регистрации электронного кабинета и обновления в нем своих учетных данных, военнообязанный может получить повестку прямо туда. И географическое положение человека значения уже не имеет.

Также обновить учетные данные военнообязанные смогут в украинских посольствах и консульствах.

Игнорировать электронную повестку не стоит — наступит ответственность за уклонение. Даже если военнообязанный не вернется на родину, ему откажут в оказании консульских услуг и действий. Например, в перевыпуске загранпаспорта.