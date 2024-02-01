Новости Одессы и Одесской области

Мобилизация: повестки получат даже те, кто за границей

Мобилизация: повестки получат даже те, кто за границей

В новом проекте закона о мобилизации говорится о том, как государство собирается вручать повестки тем украинцам, кто сейчас находится на территории других государств.

Для этого не понадобится посылать команды центров комплектования  в другие страны, как и обращаться к зарубежным правоохранителям.

Дело в том, что всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет обяжут зарегистрироваться в специальном электронном кабинете. И не важно, где находится украинец — у себя на родине, или в другой стране.

Читайте также: Мобилизация: какие услуги не окажут без учета в ТЦК

После регистрации электронного кабинета и обновления в нем своих учетных данных, военнообязанный может получить повестку прямо туда. И географическое положение человека значения уже не имеет.

Также обновить учетные данные военнообязанные смогут в украинских посольствах и консульствах.

Игнорировать электронную повестку не стоит — наступит ответственность за уклонение. Даже если военнообязанный не вернется на родину, ему откажут в оказании консульских услуг и действий. Например, в перевыпуске загранпаспорта.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить