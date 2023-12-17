Не только спортзалы: где еще в Одессе ТЦК проводят мобилизацию

В последнюю неделю в Одессе более заметной стала мобилизация. В течение недели сотрудников территориальных центров комплектования можно было встретить в общественном транспорте, спортивных залах и торговых центрах.
Фото и видео ходят в одесских телеграм-каналах.
Недавно «Одесская жизнь» писала, что сотрудники ТЦК раздают повестки или забирают мужчин в военкомат со спортзалов и снимают с маршруток.
В течение недели такие мобилизационные мероприятия продолжаются, кроме Одессы, во многих городах Украины – Ужгород, Мукачево, Днепр, Полтава, Киев.
Люди в форме посетили одесский фитнес-клуб Synergy, который расположен возле Gagarinn Plaza.
Также пишут одесситы, посетили военные с целью проведения мобилизации и ресторан «Соло», находящийся на площади 10 Апреля.
В военном снаряжении и с оружием представители ТЦК посетили одесские торговые центры.
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Как сообщают киевские телеграм-каналы, на этой неделе в ресторанах столицы устроили рейд ТЦК, СБУ и Миграционная служба. Они якобы проводили контрдиверсионные меры безопасности. А представители ТЦК провели проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета.
Такие рейды прошли по всей стране. В Днепре сотрудники ТЦК вручили повестки не только посетителям фитнес-клуба, но и его работникам.