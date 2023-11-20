Мобилизируют даже беременных: в сети распространяют видео с медиком из Одессы

Украинцы отправили на передовую беременную женщину – такой фейк массово тиражируют российские СМИ. Доказательством этого якобы служит видео, на котором россияне берут в плен военнослужащую ВСУ. Беременная женщина показывает повестку, плачет и жалуется, что в Украине ежедневно хоронят людей.

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Ролик также показал топ-пропагандист кремля Соловьев, который ранее призвал «утюжить» Одессу и Николаев.

Журналисты проекта «Без Брехні» объяснили, что видео – откровенный фейк.

Прежде всего, журналисты подчеркивают, что форма женщины в кадре – чистая, не затертая, хотя она якобы находится на передовой. Кроме этого у нее нет соответствующей амуниции, а сама женщина полностью безоружна.

«Женщина на видео будто намеренно сидит и ждет, пока ее пленят», — отмечают журналисты.

Лица пленницы не видно. На видео она сидит спиной или боком к военным, что с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен – неправильно. Ибо таким образом они не видят, что может быть скрыто у женщины спереди – например, граната.

Стоит добавить, что сама местность не похожа на территорию, где ведутся активные боевые действия. На фоне не слышно звуков взрывов или выстрелов.

Возможно, в оригинальном видео женщина, которая держит повестку, и объясняла, что она медик и беременна. Ей действительно могли дать повестку, ведь женщинам-медикам нужно становиться на военный учет.

Но, если такая ситуация действительно произошла, то: во-первых, это повестка для актуализации учетных данных, а не мобилизационное распоряжение, а во-вторых, во время медосмотра ВЛК подтверждает беременность и признает такую женщину временно непригодной к прохождению военной службы. Мобилизировать беременную женщину никто бы не стал.

Однако, самое главное, что опровергает ложь оккупантов – беременность является основанием для увольнения со службы. Таким образом, военнослужащая просто не могла оказаться на передовой.