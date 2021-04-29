Акваторию одесского пляжа очистили от остатков танкера «Делфи» (фото)

Администрация морских портов Украины (АМПУ) собственными силами провела водолазную очистку морского дна в Одессе на месте крушения танкера Delfi в акватории пляжа «Дельфин».

По информации пресс-службы АМПУ, «с целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства и избежания загрязнения акватории Черного моря» водолазы повторно обследовали морское дно на месте аварии и подняли остатки танкера Delfi. В частности, из воды подняли фрагмент борта танкера, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов и различные мелкие металлические предметы.

В операции задействовали многоцелевое судно «Си Ант», оснащенное бортовым подъемным механизмом, принадлежащее портофлоту администрации порта Южного.

В АМПУ также сообщили, что перед началом купального сезона мэрия Одессы обратилась к ним с просьбой провести повторное обследование морского дна на месте аварии танкера на предмет выявления предметов, которые могут пагубно влиять на экологию и представлять опасность для любителей дайвинга и для отдыхающих.

«На данный момент акватория в месте, где находился танкер Delfi, приведена в надлежащее состояние и является полностью безопасной для отдыхающих и с точки зрения экологии моря», – говорится в сообщении.

В конце марта водолазы уже обследовали морское дно в акватории пляжа «Дельфин».

Напомним, танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа «Дельфин».

Всю историю скандального танкера смотрите в одном видео от «Одесской жизни».

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Фото: пресс-служба АМПУ