Багатоповерхівку у Сергіївці ніяк не почнуть ремонтувати: оголосили новий тендер

Про тендер стало відомо сьогодні, 7 листопада, з платформи держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт дев’ятиповерхівки у Сергіївці, яку в ніч на 1 липня 2022 року зруйнувала російська ракета, виступила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Вартість ремонтних робіт оцінили в 75 млн гривень.

Це вже другий тендер за місяць, який проводить Служба. Попередній тендер було проведено у жовтні, але торги скасували. Оскільки не було пропозицій від забудовних компаній. На аукціон подалась лише одна компанія, але після розгляду документів, її пропозицію відхилили. У Службі відмітили, що тендерна документація компанії не відповідала вимогам.

Новий тендер відбудеться 16 листопада. А виконати роботи переможець має до 31 грудня 2024 року.

Вимоги щодо ремонтних робіт не змінилися з минулого тендера. Згідно з проєктом, передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних комунікацій та підключення їх до мережі.

Нагадаємо, що 1 липня 2022 року вночі ворог завдав удару трьома ракетами типу Х-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Одна з них потрапила до дев’ятиповерхового будинку в центрі Сергіївки, внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105.

Тієї фатальної ночі в Сергіївці загинули 22 людини – 16 у багатоповерхівці та 5 на базах відпочинку. Серед загиблих був 11-річний хлопчик. 39 постраждалих госпіталізували. Ще одна жінка померла в лікарні за кілька днів.