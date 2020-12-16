Мэра Одессы выписали из коронавирусной больницы

Как лечат от коронавируса в больницах Одессы, в прямом смысле проверила на себе одесская журналистка Ирина Анциферова (Тихомирова), которая 15 лет работала главным редактором газеты “На пенсии”.

Историю собственного лечения в двух одесских клинках – городской клинической больнице №5 (ГКБ) и инфекционной больнице Ирина Анциферова рассказала на своей странице в “Фейсбук”. Далее – от первого лица.

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