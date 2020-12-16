Мэра Одессы выписали из коронавирусной больницы

Как лечат от коронавируса в больницах Одессы, в прямом смысле проверила на себе одесская журналистка Ирина Анциферова (Тихомирова), которая 15 лет работала главным редактором газеты “На пенсии”.
Историю собственного лечения в двух одесских клинках – городской клинической больнице №5 (ГКБ) и инфекционной больнице Ирина Анциферова рассказала на своей странице в “Фейсбук”. Далее – от первого лица.
Одна из основных фишек современного социума – позитив при любых условиях. Понятно – в противном случае в нынешнем стрессоопасном обществе просто не выживешь. И вот когда коронавирус на человечество напал, стали земляне изыскивать, как при пандемии оптимизм сохранить.
Сейчас очень популярной стала дыхательная гимнастика. Рекомендуют ее выполнять как в профилактических целях (усиливает работу легких), так и для восстановления легких после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом. Как правильно выполнять упражнения и есть ли противопоказания?
В Министерстве здравоохранения Украины уже разработали план вакцинации против коронавируса COVID-19 и определили группы людей, которых будут прививать в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.