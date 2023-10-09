Мер Одеси призначив нового заступника з ЖКГ

Натомість звільненого Дмитра Жемана тимчасово відповідати за житлово-комунальне господарство Одеси призначили Олександра Філатова.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Одеської міської ради.

Крім того, Олександр Філатов відповідатиме за благоустрій міста, паливно-енергетичний комплекс, охорону навколишнього середовища та розвиток мережі всіх видів екологічно чистого громадського електротранспорту.

Олександр Філатов прийшов до міськради у 2021 році на посаду голови земельного департаменту. До цього він був заступником директора “Інфоксводоканалу”.

У грудні 2022 року мер Одеси призначив Філатова виконувачем обов’язків заступника мера. Він займався рекламою на вулицях міста та розвитком прибережних зон.

Нагадаємо, у жовтні в мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

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