Новини Одеси та Одеської області

Мер Одеси призначив нового заступника з ЖКГ

Мер Одеси призначив нового заступника з ЖКГ

Натомість звільненого Дмитра Жемана тимчасово відповідати за житлово-комунальне господарство Одеси призначили Олександра Філатова.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Одеської міської ради.

Крім того, Олександр Філатов відповідатиме за благоустрій міста, паливно-енергетичний комплекс, охорону навколишнього середовища та розвиток мережі всіх видів екологічно чистого громадського електротранспорту.

Олександр Філатов прийшов до міськради у 2021 році на посаду голови земельного департаменту. До цього він був заступником директора “Інфоксводоканалу”.

У грудні 2022 року мер Одеси призначив Філатова виконувачем обов’язків заступника мера. Він займався рекламою на вулицях міста та розвитком прибережних зон.

Нагадаємо, у жовтні в мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

Читайте також:

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати