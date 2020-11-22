В Украине введут локдаун, если карантин выходного дня «не сработает», – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что правительство действительно разрабатывает план введения в стране более жесткого карантина, но точная дата пока не известна.
По словам Шмыгаля, введение локдауна – это «план Б» на случай если «не сработает» карантин выходного дня.
«Эти и следующие выходные будет действовать карантин «выходного дня». После этого мы можем оценить его результат», – написал премьер в Facebook.
При этом Шмыгаль подчеркнул, что «ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет».
Замість традиційних економічних підсумків тижня сьогодні розкажу про плани Уряду щодо карантину.
По-перше, карантин…
Опубликовано Денис Шмигаль Суббота, 21 ноября 2020 г.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил о том, что локдаун в Украине могут ввести уже в декабре 2020 года. Он отметил, что карантин выходного дня, который ввел Кабмин – это своеобразная подготовка к локдауну.
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