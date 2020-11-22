В Украине введут локдаун, если карантин выходного дня «не сработает», – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что правительство действительно разрабатывает план введения в стране более жесткого карантина, но точная дата пока не известна.

По словам Шмыгаля, введение локдауна – это «план Б» на случай если «не сработает» карантин выходного дня.

«Эти и следующие выходные будет действовать карантин «выходного дня». После этого мы можем оценить его результат», – написал премьер в Facebook.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что «ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет».