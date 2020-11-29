Карантин выходного дня могут откорректировать

Верховная Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства могут откорректировать.

Об этом заявил накануне на брифинге глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после совещания лидеров парламентских фракций.

В частности, отвечая на вопрос, намерена ли Верховная Рада на следующей неделе рассматривать проект постановления об отмене карантина выходного дня, Арахамия заявил:

– На следующей неделе будем не голосовать, а слушать доклад, каким образом это сработало, где не сработало… Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения в стране более жесткого карантина, но точная дата пока не известна. По его словам, введение локдауна – это «план Б» на случай если «не сработает» карантин выходного дня.

Напомним, 11 ноября правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

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