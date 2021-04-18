Минздрав обновил карантинные зоны – Одесса остается «красной»

Одесса и Одесская область остаются в «красной» зоне карантина. Новую карту эпидемиологической опасности в стране опубликовал накануне Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В частности, «красный» уровень опасности остается в 13-ти регионах – это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «желтой» зоне оказались Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. Последние два региона вышли из «красной» зоны, где пребывалия полтора месяца.

Остальные 9 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области – находятся в «оранжевой» зоне.

Кроме того, в Центре общественного здоровья отметили, что показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22-х регионах.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 15 апреля в Киеве – 78,2%, в Одесской области он составляет 73,2%, во Львовской – 72,9%, в Николаевской – 72,4%, в Киевской – 71,5% (при граничном показателе 65%).

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом глава Минздрава Максим Степанов не исключает вероятности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху и майские праздники.

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Инфографика Центра общественного здоровья