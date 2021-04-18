Новости Одессы и Одесской области

Минздрав обновил карантинные зоны – Одесса остается «красной»

Минздрав обновил карантинные зоны – Одесса остается «красной»

Одесса и Одесская область остаются в «красной» зоне карантина.
Новую карту эпидемиологической опасности в стране опубликовал накануне Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В частности, «красный» уровень опасности остается в 13-ти регионах – это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «желтой» зоне оказались Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. Последние два региона вышли из «красной» зоны, где пребывалия полтора месяца.

Остальные 9 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области – находятся в «оранжевой» зоне.

зоны карантина 16 апреля 2021 г.

Кроме того, в Центре общественного здоровья отметили, что показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22-х регионах.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 15 апреля в Киеве – 78,2%, в Одесской области он составляет 73,2%, во Львовской – 72,9%, в Николаевской – 72,4%, в Киевской – 71,5% (при граничном показателе 65%).

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом глава Минздрава Максим Степанов не исключает вероятности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху и майские праздники.

Читайте также: Как проходит вакцинация в Одессе и области, и когда появится иммунитет.

Инфографика Центра общественного здоровья

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить