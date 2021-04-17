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Карантин на Пасху: глава Минздрава не исключает введение «особого режима»

Карантин на Пасху: глава Минздрава не исключает введение «особого режима»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает вероятности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху и майские праздники из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Как заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Украина 24», в эти дни будет введен «особый режим».

«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали ограничивать контакты по возможности, держались подальше от больших скоплений людей», – сказал Степанов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вариант закрытия храмов в Минздраве пока не рассматривают. Тем не менее, возможны ограничения на количество людей, которые могут находиться непосредственно в храме во время богослужений.

Он также напомнил, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в «желтой» или «красной» зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи. В настоящее время ведутся переговоры с религиозными организациями и лидерами.

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Фото: slovoidilo.ua

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