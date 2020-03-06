Мінздоров запустить Telegram-канал з інформацією про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України запускає Telegram-канал «Коронавірус_інфо» з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.
Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
- Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
- Сторінка Центру громадського здоров’я України
- Сторінка Міністерства охорони здоров’я Україна
Фото: 5 канал
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