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Минус еще один «шахид» и 28 «калибров» в море: о ситуации в Одессе на утро 24 сентября

Минус еще один «шахид» и 28 «калибров» в море: о ситуации в Одессе на утро 24 сентября

В ночь на субботу, 24 сентября 2022 года, враг снова пытался атаковать Одесскую область иранскими дронами-камикадзе «Шахид-136». Очередной такой беспилотник был успешно уничтожен подразделениями противовоздушной обороны в направлении порта Южного.

Об этом рассказал в утреннем обращении к одесситам и жителям области спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Кроме того, Братчук сообщил, что в настоящее время в Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей. В частности, 3 надводных корабля и одна подлодка несут на борту 28 крылатых ракет типа «Калибр».

Также спикер Одесской ОВА напоминает: противовоздушная оборона эффективна, когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда «прилетает». И поэтому он настоятельно просит не публиковать в соцсетях фото и видео с привязкой к местности, поскольку подобные фото-видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, Одессу атаковали иранскими дронами Shahed-136 (Шахид-136). Применять это оружие рашисты начали совсем недавно.

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Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. Несколько беспилотников удалось сбить. Также сообщалось, что на Новом рынке срикошетившей пулей была ранена женщина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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