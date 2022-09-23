Над Черным морем сбили еще 4 дрона, а над Херсонщиной – самолет

Вечером пятницы, 23 сентября 2022 года, враг повторно атаковал Одессу дронами-камикадзе иранского производства «Шахид-136». Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили над морем четыре таких дрона.

Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

В то же время в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25.

Как сообщалось ранее, по данным одесской мэрии, в результате сегодняшнего удара по Одессе дронами-камикадзе погиб один человек. Также пострадали четыре жилых дома.

Еще новости Одессы по теме: