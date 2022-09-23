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Итоги 23 сентября: дроны атаковали Одессу, почему наблюдать за ними опасно

Итоги 23 сентября: дроны атаковали Одессу, почему наблюдать за ними опасно

Сегодня враг применил против Одессы свое новое оружие – дроны камикадзе. Наблюдать за ними опасно – могут взорваться в любой момент.

Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам главы ОВА, сегодня враг атаковал Одессу дронами камикадзе «Шахид-136». К сожалению, один человек погиб, один ранен. Разрушено админздание. Позже враг осуществил еще одну атаку дронами, которые были сбиты подразделениями нашей противовоздушной обороны над морем.

По словам Марченко, такие дроны агрессор все чаще начал использовать и в соседних областях. Поэтому во время тревоги он просит всех находиться в укрытии, не стоять на улице и не смотреть куда летит дрон. Потому что такой летающий снаряд может взорваться в любой момент и произвести поражение по большом радиусу.

Также глава ОВА попросил не обговаривать и не освещать работу наших подразделений противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать из возможности и позиции.

Сегодня мы подробно рассказывали, как российские войска пытались атаковать Одессу дронами-камикадзе.

Потом атака повторилась.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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