Новости Одессы и Одесской области

Одессу атаковали «шахиды»: каковы последствия? (видео, фото)

Одессу атаковали «шахиды»: каковы последствия? (видео, фото)

В результате сегодняшнего удара по Одессе дронами-камикадзе погиб один человек. Также пострадали четыре жилых дома.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

«Враг снова нанес удар по Одессе. На этот раз – из дронов-камикадзе. Есть погибший гражданский человек и повреждение жилищного фонда – речь идет, в частности, о четырех домах»,

– написал он на своей странице в Facebook.

Одессу атаковали дронами, последствия
Одессу атаковали дронами, последствия2
Одессу атаковали дронами, 23.09.2022
Одессу атаковали дронами, последствия3
Одессу атаковали дронами, последствия4

 

Сейчас городские коммунальные службы помогают одесситам, дома которых пострадали в результате действий российских оккупантов.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, в пятницу, 23 сентября 2022 года, российские агрессоры атаковали Одессу иранскими дронами Shahed-136 (Шахид-136). Применять это оружие рашисты начали совсем недавно.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. Несколько беспилотников удалось сбить. Есть информация о том, что сбить дроны пытались при помощи стрелкового оружия. Также сообщалось, что на Новом рынке срикошетившей пулей была ранена женщина.

Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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