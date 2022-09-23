Одессу атаковали «шахиды»: каковы последствия? (видео, фото)

В результате сегодняшнего удара по Одессе дронами-камикадзе погиб один человек. Также пострадали четыре жилых дома.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

«Враг снова нанес удар по Одессе. На этот раз – из дронов-камикадзе. Есть погибший гражданский человек и повреждение жилищного фонда – речь идет, в частности, о четырех домах»,

– написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас городские коммунальные службы помогают одесситам, дома которых пострадали в результате действий российских оккупантов.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, в пятницу, 23 сентября 2022 года, российские агрессоры атаковали Одессу иранскими дронами Shahed-136 (Шахид-136). Применять это оружие рашисты начали совсем недавно.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. Несколько беспилотников удалось сбить. Есть информация о том, что сбить дроны пытались при помощи стрелкового оружия. Также сообщалось, что на Новом рынке срикошетившей пулей была ранена женщина.

Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1