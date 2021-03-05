Минкульт проведет онлайн-презентацию по приготовлению украинского борща

Как сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook, в поисках особенностей и уникальных рецептов борща известный украинский повар Евгений Клопотенко совершил путешествие по всей стране, и теперь представители 25-ти регионов Украины соберутся на одной кухне и поделятся местными традициями приготовления национального блюда.

Украинцев зовут присоединиться к готовке из дома и выкладывать фото и видео процесса с отметкой страницы Минкульта.

Начало онлайн-презентации – в 16:00. Посмотреть ее можно будет на сайте общественной организации «Институт культуры Украины», а также на Youtube-канале организации и на странице Минкульта в Facebook.

Скільки б не існувало традицій, уподобань❤️ і рецептів приготування борщу, всіх нас об’єднує любов до горнятка цієї… Опубликовано Міністерство культури та інформаційної політики України Понедельник, 1 марта 2021 г.

Напомним, ранее стало известно, что борщ занесут в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что украинский борщ вошел в топ-20 самых интересных супов мира по версии CNN.

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Фото: Тhe Сhallenge