Минкульт проведет онлайн-презентацию по приготовлению украинского борща

Сегодня, 5 марта, Министерство культуры Украины проведет всеукраинскую онлайн-презентацию «Культура приготовления украинского борща».
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Как сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook, в поисках особенностей и уникальных рецептов борща известный украинский повар Евгений Клопотенко совершил путешествие по всей стране, и теперь представители 25-ти регионов Украины соберутся на одной кухне и поделятся местными традициями приготовления национального блюда.
Украинцев зовут присоединиться к готовке из дома и выкладывать фото и видео процесса с отметкой страницы Минкульта.
Начало онлайн-презентации – в 16:00. Посмотреть ее можно будет на сайте общественной организации «Институт культуры Украины», а также на Youtube-канале организации и на странице Минкульта в Facebook.
Скільки б не існувало традицій, уподобань❤️ і рецептів приготування борщу, всіх нас об’єднує любов до горнятка цієї…
Опубликовано Міністерство культури та інформаційної політики України Понедельник, 1 марта 2021 г.
Напомним, ранее стало известно, что борщ занесут в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.
Также «Одесская жизнь» сообщала, что украинский борщ вошел в топ-20 самых интересных супов мира по версии CNN.
Читайте также: С рыбой, курицей и черносливом: три оригинальных рецепта домашнего борща.
Фото: Тhe Сhallenge