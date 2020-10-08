Украинский борщ станет культурным наследием

Об этом сообщил Евгений Клопотенко, украинский повар и подвижник украинской кухни. 6 октября эксперты по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики рассмотрели этот вопрос и приняли положительное решение. Этот шаг – первый на пути внесения культуры приготовления борща в список всемирного нематериального наследия UNESCO.

Феномен борща изучают украинские этнографы. Национальная академия наук Украины и Институт украинознавства провели исследование культуры приготовления борща в разных регионах страны. В результате, в 2019 году была издана книга “Тексты про борщ”, где собрано более двухсот способов его варки. А на сайте издания можно не только их прочитать, но и услышать голоса тех, кто рассказывает о борще.

Культуру приготовления борща изучают и кулинары. Так, Евгений Клопотенко совместно с одним из телеканалов снял цикл программ, где готовит борщи разных регионов Украины. В Одессе повар готовил борщ на курином бульоне. В середине октября на экраны кинотеатров выйдет полнометражный документальный фильм “Борщ. Секретный ингредиент”.

Также напомним, что существует “Индекс борща” – оценка покупательской способности украинцев.

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