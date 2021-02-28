Украинский борщ вошел в ТОП супов по версии СNN: как описывают блюдо американцы?

Украинский борщ вошел в список 20-ти самых вкусных первых блюд в мире по версии CNN.

Американские журналисты довольно странно описывают борщ:

“Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном супном бульоне, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это вовсе не просто свекольный суп. Острый вкус ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Это еще одна региональная особенность фирменного блюда”.

“И хотя этот суп иногда относят к русской кухне, это утверждение активно оспаривается. Сейчас украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО“, – отмечает CNN.

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В список СNN кроме борща вошли: нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, грузинский харчо, китайский ланчжоу, мьянманский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

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Фото: Тhe Сhallenge