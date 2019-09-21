С рыбой, курицей и черносливом: три оригинальных рецепта домашнего борща

У каждой хозяйки есть свой рецепт борща. Кто-то добавляет грибы, кто-то фасоль, а кто-то сухофрукты. Побалуйте себя и своих родных ароматным украинским борщом.

Борщ с жареными карасями

Ингредиенты: карась — 3 шт., капуста — 200 г, картофель — 3 шт., свекла — 1 шт., бульон рыбный — 1 л, лук — 1 шт., мука — 1 ст. ложка, уксус 1 ст. ложка, масло растительное, соль, перец и сахар — по вкусу.

Приготовление. Рыбу почистить и пожарить. Нагреть бульон. Нашинковать капусту. В сковороде разогреть растительное масло, выложить лук и обжарить до золотистого цвета. Добавить капусту и пропарить. Затем выложить свеклу, натертую на крупной терке, дождаться, пока бульон закипит и добавить картофель, нарезанный крупным кубиком. Перемешать пассеровку, всыпать муку и снова перемешать. Влить полстакана бульона и добавить в борщ заправку, соль, сахар и перец. Довести до кипения и снять с огня. Добавить жареную рыбу и еще раз довести до кипения.

Борщ с куриным филе

Ингредиенты: свекла — 1 шт., капуста свежая — 200 г, картофель — 3 шт., морковь — 1-2 шт., томаты — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., паста томатная — 20 г, куриное филе — 300 г, бульон куриный — 200 г, сметана, масло растительное, чеснок и соль — по вкусу.

Приготовление. Куриное филе отварить и нарезать. Свеклу очистить и нашинковать. Добавить к ней масло, нарезанные томаты, немного бульона и протушить до готовности. Нашинковать морковь, нарезать полукольцами лук и пассеровать на растительном масле вместе с томатной пастой. Очистить картофель и нарезать кубиками. Капусту промыть и нашинковать. Довести до кипения куриный бульон и добавить в него картофель и капусту. Проварить овощи в течение 20 минут, а потом добавить к ним свеклу и морковь с луком. Довести борщ до кипения, проварить, снять с огня и приправить чесноком. Готовый борщ подавать со сметаной.

Борщ с грибами и черносливом

Ингредиенты: грибы белые — 100 г, капуста — 200 г, свекла — 1 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., томатная паста — 30 г, бульон грибной, чернослив, зелень, сметана, сахар, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Отдельно отварить свеклу в кожуре до готовности. Нарезать соломкой морковь и вареную свеклу. Мелко нарезать лук и нашинковать капусту. На топленом масле пассеровать морковь и лук. Когда овощи станут мягкими, добавить томатную пасту. Отварить грибы. Бульон процедить в отдельную кастрюлю, а грибы остудить и мелко нарезать. Довести до кипения грибной бульон, добавить капусту и варить до готовности. Добавить пассерованные овощи, свеклу, грибы, промытый и нарезанный чернослив, соль и перец. Готовый борщ посыпать зеленью и заправить сметаной.

Фото: zernograd.com