Миллионный наркобизнес в Одесской области маскировали под видом кошачьего наполнителя

Об этом сообщает Южное региональное управление ГПСУ и ГУ НП в Одесской области.

Согласно данным следствия, 28-летний житель Одесского района снял дом, где обустроил лабораторию для производства амфетамина и альфа-PVP. Для помощи он привлек 27-летнего одессита. Лаборатория находилась на складе в одном из дачных кооперативов региона, что должно было способствовать конспирации деятельности. Дельцы регулярно покупали необходимые ингредиенты и оборудование для производства наркотиков оптовыми партиями.

Для распространения психотропов злоумышленники создали сеть телеграмм-каналов, а заказ отправляли по всей Украине через логистическую компанию, скрывая наркотики в пакетах с маркировкой кошачьего наполнителя.

Во время обысков правоохранители изъяли шесть килограммов наркотиков на сумму более четырех миллионов гривен, а также лабораторное оборудование, записи и наличные.

Злоумышленников задержали, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Фото: ИИ-генерация

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