В Белгород-Днестровском районе сгорел внедорожник: есть погибшие и постадавшие

Автопроисшествие произошло в 19 часов в воскресенье, 3 ноября, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 40-летний житель Киевщины за рулем «Toyota» не справился с управлением на кольцевом участке дороги и съехал с проезжей части в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Пламя тушили спасатели, прибывшие на место аварии.

В результате ДТП погибли водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто. Двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине — переломы ключицы и ребра.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Ранее в Одессе водитель мопеда сбил насмерть двух пешеходов, когда они переходили дорогу в неустановленном месте.