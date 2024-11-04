Новости Одессы и Одесской области

В Белгород-Днестровском районе сгорел внедорожник: есть погибшие и постадавшие

В Белгород-Днестровском районе сгорел внедорожник: есть погибшие и постадавшие

В Староказацкой ОТГ Белгород-Днестровского района «Toyota» слетела с дороги, опрокинулась и загорелась. В результате ДТП два человека погибли, еще двое — травмированы.

Автопроисшествие произошло в 19 часов в воскресенье, 3 ноября, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 40-летний житель Киевщины за рулем «Toyota» не справился с управлением на кольцевом участке дороги и съехал с проезжей части в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Пламя тушили спасатели, прибывшие на место аварии.

дтп в Белгород-Днестровском районе

В результате ДТП погибли водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто. Двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине — переломы ключицы и ребра.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Ранее в Одессе водитель мопеда сбил насмерть двух пешеходов, когда они переходили дорогу в неустановленном месте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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