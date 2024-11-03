Новости Одессы и Одесской области

Задавил человека и скрылся: в Одесской области задержали виновника смертельного ДТП

Задавил человека и скрылся: в Одесской области задержали виновника смертельного ДТП

В ночь на 3 ноября 2024 года в городе Балта Одесской области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Виновник аварии, сбив человека, уехал с места происшествия, но вскоре был задержан.

По информации областного управления полиции, о том, что на дороге лежит мертвый мужчина, по всей видимости ставший жертвой ДТП, правоохранителям сообщил той же ночью местный житель.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на теле мужчины травмы характерные для ДТП.

Вскоре удалось установить и личность погибшего – им оказался 40-летний житель Балтской территориальной громады.

А через несколько часов полицейские разыскали автомобиль Audi с характерными для ДТП механическими повреждениями и его 21-летнего владельца, который никак не объяснил свой побег с места происшествия.

Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала, что он был трезв. В ДТП он не пострадал.

По факту смертельного ДТП открыто криминальное производство, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз.

Идет следствие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Одессе водитель мопеда сбил насмерть двух пешеходов, когда они переходили дорогу в неустановленном месте.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua