Задавил человека и скрылся: в Одесской области задержали виновника смертельного ДТП

По информации областного управления полиции, о том, что на дороге лежит мертвый мужчина, по всей видимости ставший жертвой ДТП, правоохранителям сообщил той же ночью местный житель.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на теле мужчины травмы характерные для ДТП.

Вскоре удалось установить и личность погибшего – им оказался 40-летний житель Балтской территориальной громады.

А через несколько часов полицейские разыскали автомобиль Audi с характерными для ДТП механическими повреждениями и его 21-летнего владельца, который никак не объяснил свой побег с места происшествия.

Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала, что он был трезв. В ДТП он не пострадал.

По факту смертельного ДТП открыто криминальное производство, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз.

Идет следствие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Одессе водитель мопеда сбил насмерть двух пешеходов, когда они переходили дорогу в неустановленном месте.