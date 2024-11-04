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Мільйонний наркобізнес на Одещині маскували під виглядом котячого наповнювача

Мільйонний наркобізнес на Одещині маскували під виглядом котячого наповнювача

На Одещині правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію, що займалася виготовленням і розповсюдженням небезпечних психотропів по всій Україні. Організатором виявився житель Одеського району, який щомісяця отримував прибуток у понад вісім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПСУ та ГУ НП в Одеській області.

Згідно з даними слідства, 28-річний житель Одеського району винайняв будинок, де облаштував лабораторію для виробництва амфетаміну та альфа-PVP. Для допомоги він залучив 27-річного одесита. Лабораторія знаходилася на складі в одному з дачних кооперативів регіону, що мало сприяти конспірації діяльності. Ділки регулярно купували необхідні інгредієнти та обладнання для виробництва наркотиків гуртовими партіями.

затримання
затримання
затримання
затримання

Для розповсюдження психотропів зловмисники створили мережу телеграм-каналів, а замовлення відправляли по всій Україні через логістичну компанію, приховуючи наркотики у пакунках з маркуванням котячого наповнювача.

Під час обшуків правоохоронці вилучили шість кілограмів наркотиків на суму понад чотири мільйони гривень, а також лабораторне обладнання, записи та готівку.

Зловмисників затримали, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Фото: ШІ-генерація

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