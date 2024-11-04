Мільйонний наркобізнес на Одещині маскували під виглядом котячого наповнювача

Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПСУ та ГУ НП в Одеській області.

Згідно з даними слідства, 28-річний житель Одеського району винайняв будинок, де облаштував лабораторію для виробництва амфетаміну та альфа-PVP. Для допомоги він залучив 27-річного одесита. Лабораторія знаходилася на складі в одному з дачних кооперативів регіону, що мало сприяти конспірації діяльності. Ділки регулярно купували необхідні інгредієнти та обладнання для виробництва наркотиків гуртовими партіями.

Для розповсюдження психотропів зловмисники створили мережу телеграм-каналів, а замовлення відправляли по всій Україні через логістичну компанію, приховуючи наркотики у пакунках з маркуванням котячого наповнювача.

Під час обшуків правоохоронці вилучили шість кілограмів наркотиків на суму понад чотири мільйони гривень, а також лабораторне обладнання, записи та готівку.

Зловмисників затримали, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Фото: ШІ-генерація

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