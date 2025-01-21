Что празднуют 21 января

Международный день объятий

Этот день напоминает о силе искренних объятий, которые дарят тепло, поддержку и положительные эмоции. Он поощряет к простым жестам, укрепляющим связи между людьми. День объятий подчеркивает важность человеческого контакта для психоэмоционального здоровья.

День злакового батончика

Этот день посвящен популярному перекусу, который сочетает пользу и удобство. Он напоминает о важности здорового питания даже во время перекусов. Злаковые батончики подходят для быстрого восстановления энергии, в частности для спортсменов и людей с активным образом жизни.

День «Обними своего щенка»

Этот день поощряет к проявлениям любви и заботы к своим домашним любимцам. Он акцентирует внимание на важности эмоциональной связи между людьми и их собаками. Этот день также напоминает об ответственности за тех, кого приручили.

Международный день тренировочных штанов

Этот день популяризирует удобную одежду, которая стала универсальным выбором не только для тренировок, но и для повседневной жизни. Он подчеркивает комфорт и практичность спортивной одежды в современном стиле. День обычно сопровождается напоминанием об активном образе жизни.

Международный день детского праздника

Этот день посвящен радости и беззаботности, которые дарят праздники детям. Он направлен на создание ярких и счастливых моментов для детей во всем мире. Также это напоминание о важности организации мероприятий, которые поддерживают развитие и социализацию детей.

Именины 21 января

Какие сегодня именины: Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна, Анна.

Кто из известных людей родился 21 января

1881 год: поэт, автор слов песни-гимн «Ой у лузі червона калина» Степан Чарнецкий;

1969 год: украинский футболист и тренер Андрей Анненков;

1992 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину 2022 года, Герой Украины Олег Адамовский.

Памятные даты 21 января

1506 год: по распоряжению Папы Римского Юлия II образуют армию Ватикана — Швейцарскую гвардию;

1542 год: английский парламент осуждает за государственную измену жену Генриха VIII Екатерину Говард;

1790 год: создают гильотину;

1793 год: Людовик XVI, король Франции, гильотинирован на Площади Революции;

1796 год: Эдвард Дженнер открывает метод вакцинации от оспы;

1846 год: печатают первый номер английской газеты «Лондон Дейли Ньюз»;

1899 год: немецкая компания «Адам Опель», которую братья Опели основали для производства швейных машин, начинает производство автомобилей;

1900 год: на англо-бурскую войну отправляют первых канадских военных;

1911 год: первое автомобильное ралли в Монте-Карло;

1919 год: на конгрессе венгерских русинов в Хусте делегаты Закарпатья принимают решение воссоединить Закарпатскую Украину с Соборной Украиной;

1922 год: в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому;

1934 год: вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;

1947 год: после отставки Джеймса Бирнса новым госсекретарем США становится генерал Джордж Маршалл, что означало переход от политики «терпимости» к политике «сдерживания» коммунизма;

1952 год: итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1959 год: образуют Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека;

1964 год: в Республике Китай происходит попытка государственного переворота;

1968 год: происходит одно из самых масштабных сражений в ходе Вьетнамской войны между народной армией Вьетнама и Корпусом морской пехоты США за военную базу Кхесань;

1978 год: Олекса Горняк совершает самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации;

1989 год: 120-летняя американка Августа Бунж становится прапрапрабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье);

1990 год: около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Злуки;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Монголией;

2001 год: Пол Маккартни становится первым музыкантом, совокупная стоимость имущества которого превысила один миллиард долларов.

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