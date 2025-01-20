Вот так зайдешь в какой-нибудь дворик в тихом или не очень тихом центре Одессы – и увидишь его. Сохранился! Хотя сохранилось этих цистерн уже мало. Да и полюбоваться сохранившимися не так уж легко: времена у нас такие – кодовые замки и другие «тайны», во двор так просто не попадешь. Как-то сейчас по понятным причинам не очень любят гостей…

Сколько лет этим цистернам, которые в свое время появились в безводном городе для утоления жажды одесситов? В книге одесского краеведа, геолога, исследователя, автора книг об Одессе Дмитрия Жданова «Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу» читаем:

«Первое письменное свидетельство о строительстве в Одессе коллекторных резервуаров для воды – цистерн – появляется в 1827 году, когда был сооружен комплекс казарм.

Конструкция одесских цистерн была следующей: дождевая вода по водосточным кирпичным или гончарным трубам поступала в резервуар-отстойник, куда сбрасывались первые порции загрязненной воды. Через фильтр из гравия и крупного древесного угля вода поступала во второй – основной резервуар…».

Напомним, дожившие до наших дней одесские колодцы и цистерны так и не стали, к сожалению, культурным наследием города на официальном уровне… А историческая судьба цистерн складывалась по-разному.

Как выглядят теперь некоторые из одесских цистерн, сохранившихся в исторических одесских двориках, смотрите в нашем репортаже:

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