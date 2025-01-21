Що святкують 21 січня

Міжнародний день обіймів

Цей день нагадує про силу щирих обіймів, які дарують тепло, підтримку й позитивні емоції. Він заохочує до простих жестів, що зміцнюють зв’язки між людьми. День обіймів підкреслює важливість людського контакту для психоемоційного здоров’я.

День злакового батончика

Цей день присвячений популярному перекусу, який поєднує користь і зручність. Він нагадує про важливість здорового харчування навіть під час перекусів. Злакові батончики підходять для швидкого відновлення енергії, зокрема для спортсменів та людей із активним способом життя.

День «Обійми своє цуценя»

Цей день заохочує до проявів любові та турботи до своїх домашніх улюбленців. Він акцентує увагу на важливості емоційного зв’язку між людьми та їхніми собаками. Цей день також нагадує про відповідальність за тих, кого приручили.

Міжнародний день тренувальних штанів

Цей день популяризує зручний одяг, який став універсальним вибором не лише для тренувань, але й для повсякденного життя. Він підкреслює комфорт і практичність спортивного одягу в сучасному стилі. День зазвичай супроводжується нагадуванням про активний спосіб життя.

Міжнародний день дитячого свята

Цей день присвячений радості та безтурботності, які дарують свята дітям. Він спрямований на створення яскравих і щасливих моментів для дітей у всьому світі. Також це нагадування про важливість організації заходів, які підтримують розвиток і соціалізацію дітей.

Іменини 21 січня

Які сьогодні іменини: Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.

Хто з відомих людей народився 21 січня

1881 рік: поет, автор слів пісні-гімну «Ой у лузі червона калина» Степан Чарнецький;

1969 рік: український футболіст і тренер Андрій Анненков;

1992 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України Олег Адамовський.

Пам’ятні дати 21 січня

1506 рік: за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюють армію Ватикану — Швейцарську гвардію;

1542 рік: англійський парламент засуджує за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард;

1790 рік: створюють гільйотину;

1793 рік: Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на Площі Революції;

1796 рік: Едвард Дженнер відкриває метод вакцинування від віспи;

1846 рік: друкують перший номер англійської газети «Лондон Дейлі Ньюз»;

1899 рік: німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочинає виробництво автомобілів;

1900 рік: на англо-бурську війну відправляють перших канадських військовиків;

1911 рік: перше автомобільне ралі в Монте-Карло;

1919 рік: на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалюють рішення возз’єднати Закарпатську Україну із Соборною Україною;

1922 рік: у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому;

1934 рік: вводять в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1947 рік: після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США стає генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики «терпимості» до політики «стримування» комунізму;

1952 рік: італійські вчені оголошують, що Пізанська вежа повинна впасти 2151 року;

1959 рік: утворюють Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених у Європейській конвенції з прав людини;

1964 рік: у Республіці Китай відбувається спроба державного перевороту;

1968 рік: відбувається одна з наймасштабніших битв у ході В’єтнамської війни між народною армією В’єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань;

1978 рік: Олекса Гірник вчиняє самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1989 рік: 120-літня американка Августа Бунж стає прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині);

1990 рік: близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Монголією;

2001 рік: Пол Маккартні стає першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

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